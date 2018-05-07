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Ледоход замедлился. По пути следования — холода
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Ледоход замедлился. По пути следования — холода 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
На 6 мая на реке Обь в районе города Нижневартовска наблюдаются разводья, ледовый покров с полыньями, вода на льду, закраины.
Такая ситуация наблюдается на реке в районах Сургута, Нефтеюганска, Белогорья, Полновата. Динамика хода уровней воды составляет от 13 до 34 сантиметров в сутки.
Кромка ледостава на реке Иртыш находится на территории Тюменской обрасти в районе Тугалово. До границы с Югрой — около 40 км. В районе села Демьянское (ХМАО) ледоход приостановился из-за низких ночных температур.
Кромка льда на реке Обь находиться на территории Томской области в районе поселка Вертикос. До границы с Югрой — около 280 км. Как сообщили ИА «Север-Пресс» в «Центроспас-Югория», динамика прохождения льда за сутки составила 7 километров.
По Шурышкарскому району подъем уровня воды составил от 6 до 9 сантиметров.
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