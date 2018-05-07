Ледоход замедлился. По пути следования — холода

На 6 мая на реке Обь в районе города Нижневартовска наблюдаются разводья, ледовый покров с полыньями, вода на льду, закраины.

Такая ситуация наблюдается на реке в районах Сургута Нефтеюганска , Белогорья, Полновата. Динамика хода уровней воды составляет от 13 до 34 сантиметров в сутки.

Кромка ледостава на реке Иртыш находится на территории Тюменской обрасти в районе Тугалово. До границы с Югрой — около 40 км. В районе села Демьянское (ХМАО) ледоход приостановился из-за низких ночных температур.

Кромка льда на реке Обь находиться на территории Томской области в районе поселка Вертикос. До границы с Югрой — около 280 км. Как сообщили ИА «Север-Пресс» в «Центроспас-Югория», динамика прохождения льда за сутки составила 7 километров.

По Шурышкарскому району подъем уровня воды составил от 6 до 9 сантиметров.