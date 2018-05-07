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За два дня в Сальвадоре зафиксированы 274 землетрясения
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За два дня в Сальвадоре зафиксированы 274 землетрясения 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Целая серия землетрясений зафиксирована в минувшую субботу в Сальвадоре.
Как передает РИА Новости, 37 подземных толчков магнитудой от 3,2 до 5,6 разрушили 11 домов, еще 170 строениям требуется серьезный ремонт. В связи с разрушениями зданий в муниципалитетах Чирилагуа, Интипука и Эль-Кармен объявлены желтый и оранжевый уровни тревоги. Это позволит региональным властям начать оказывать помощь нуждающимся. А пострадавших в материальном плане немало.
Отметим, что за два минувших дня на территории Сальвадора произошли 274 землетрясения, однако население почувствовало не все из них. Там же, где подземные толчки были самыми сильными, эвакуировано 640 человек.
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