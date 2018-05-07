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В Хабаровском крае потушили все лесные пожары
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В Хабаровском крае потушили все лесные пожары 

ТАСС 53 минуты назад
ХАБАРОВСК, 7 мая. /ТАСС/. Лесопожарные службы ликвидировали все возгорания в лесах в Хабаровском крае. Об этом сообщает в понедельник управление лесами правительства региона.
"На 09:00 (02:00 мск) утра на территории Хабаровского края лесных пожаров не зарегистрировано. За прошедшие сутки в зоне активного тушения действовал один лесной пожар на площади 9 га, который к настоящему времени потушен", — говорится в сообщении.
Уточняется, что возгорание действовало в лесах Амурского района южнее поселения Эльбан. К ликвидации огня привлекалось десять человек.
Отмечается, что системой дистанционного мониторинга на нелесных территориях термоточек с активным горением не зарегистрировано.
По данным федеральной Авиалесоохраны, на утро субботы в крае горело 11 пожаров на площади почти 1,9 тыс. га, на утро воскресенья — три пожара площадью 180 га.
Всего с начала пожароопасного сезона на территории Хабаровского края в зоне активного тушения зарегистрировали 185 лесных пожаров на площади около 147 тыс. га.
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