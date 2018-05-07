В Хабаровском крае потушили все лесные пожары

ХАБАРОВСК , 7 мая. / ТАСС /. Лесопожарные службы ликвидировали все возгорания в лесах в Хабаровском крае . Об этом сообщает в понедельник управление лесами правительства региона.

"На 09:00 (02:00 мск) утра на территории Хабаровского края лесных пожаров не зарегистрировано. За прошедшие сутки в зоне активного тушения действовал один лесной пожар на площади 9 га, который к настоящему времени потушен", — говорится в сообщении.

Уточняется, что возгорание действовало в лесах Амурского района южнее поселения Эльбан . К ликвидации огня привлекалось десять человек.

Отмечается, что системой дистанционного мониторинга на нелесных территориях термоточек с активным горением не зарегистрировано.

По данным федеральной Авиалесоохраны, на утро субботы в крае горело 11 пожаров на площади почти 1,9 тыс. га, на утро воскресенья — три пожара площадью 180 га.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории Хабаровского края в зоне активного тушения зарегистрировали 185 лесных пожаров на площади около 147 тыс. га.