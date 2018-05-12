В субботу в Приморье потеплеет до +27 °С

Предстоящие выходные дни в Приморском крае будут отмечены колебаниями температуры, сообщает PRIMPRESS о ссылкой на Примпогоду.

В субботу ночью, 12 мая, вероятнее всего обойдется без осадков. Днем увеличится количество облачности. В конце дня на западе начнутся дожди. Температуры в ночные часы +5…+12 °С, на севере до 0 °С. В континентальных районах Приморья днем воздух прогреется до +20…+27 °С, на побережье +14…+19 °С.

В воскресенье, 13 мая, в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в континентальных районах существенно не изменится. При сильном ветре с моря на побережье температура воздуха понизится на 2–6 градусов.