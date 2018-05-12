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В субботу в Приморье потеплеет до +27 °С
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В субботу в Приморье потеплеет до +27 °С 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Предстоящие выходные дни в Приморском крае будут отмечены колебаниями температуры, сообщает PRIMPRESS о ссылкой на Примпогоду.
В субботу ночью, 12 мая, вероятнее всего обойдется без осадков. Днем увеличится количество облачности. В конце дня на западе начнутся дожди. Температуры в ночные часы +5…+12 °С, на севере до 0 °С. В континентальных районах Приморья днем воздух прогреется до +20…+27 °С, на побережье +14…+19 °С.
В воскресенье, 13 мая, в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в континентальных районах существенно не изменится. При сильном ветре с моря на побережье температура воздуха понизится на 2–6 градусов.
Во Владивостоке в субботу, 12 мая, есть вероятность дождя в конце дня. Существенных осадков в воскресенье, 13 мая, не ожидается.
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Два авиарейса, следовавшие во Владивосток, были вынуждены совершить посадку в аэропорту Хабаровска В пятницу во Владивостоке потеплеет до +24 °C Через несколько часов Приморье ждет вторжение
Комментарии  Ещё 7 источников 
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