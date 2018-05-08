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В День Победы тепла приморцам не дождаться
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В День Победы тепла приморцам не дождаться 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Холодная погода установится в Приморье в ближайшие сутки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на блог «Погода 25 регион».
В предстоящие сутки в крае ожидается неустойчивый характер погоды, будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Но осадки пройдут не везде — только в центральных и южных районах и то местами, в северных районах в предстоящие сутки осадков не должно быть вообще.
На побережье по-прежнему будет сказываться влияние Охотского моря, будет холодно и местами туман. Ветер будет переменных направлений в континентальной части слабый до умеренного, на побережье — умеренный до сильного.
Температурный фон в ночное время в крае от -3 до +7. В дневное от +10 до +20 в континентальной части, на побережье прохладнее +5 +12.
Во Владивостоке также свежо, будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается, ночью и утром местами — очаги тумана. Ветер умеренный до сильного. Температурный фон и ночью и днем без существенных изменений, ночью около +4 днем около +8 тепла.
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