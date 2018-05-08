В День Победы тепла приморцам не дождаться

Холодная погода установится в Приморье в ближайшие сутки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на блог «Погода 25 регион».

В предстоящие сутки в крае ожидается неустойчивый характер погоды, будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Но осадки пройдут не везде — только в центральных и южных районах и то местами, в северных районах в предстоящие сутки осадков не должно быть вообще.

На побережье по-прежнему будет сказываться влияние Охотского моря, будет холодно и местами туман. Ветер будет переменных направлений в континентальной части слабый до умеренного, на побережье — умеренный до сильного.

Температурный фон в ночное время в крае от -3 до +7. В дневное от +10 до +20 в континентальной части, на побережье прохладнее +5 +12.