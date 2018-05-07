Более 140 лесных пожаров потушили в регионах России за сутки

ХАБАРОВСК , 7 мая. / ТАСС /. Лесопожарные службы за прошедшие сутки потушили полыхавшие в регионах России лесные пожары на общей площади около 25,5 тыс. га, горит еще около 42,4 тыс. га. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"За прошедшие сутки 6 мая в России лесопожарными силами ликвидировано 145 лесных пожаров на площади 25 447 га. На 00:00 мск 7 мая на территории РФ действовало 17 лесных пожаров на площади 42 416 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.

Лесные пожары в регионах тушат в общей сложности более 2,8 тыс. человек, задействовали 684 единицы техники. На авиационном мониторинге и тушении — 25 воздушных судов. В Амурской области работают также парашютисты-десантники — всего около 380 человек.