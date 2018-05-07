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Более 140 лесных пожаров потушили в регионах России за сутки
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Более 140 лесных пожаров потушили в регионах России за сутки 

ТАСС 19 минут назад
Фото: ТАСС
ХАБАРОВСК, 7 мая. /ТАСС/. Лесопожарные службы за прошедшие сутки потушили полыхавшие в регионах России лесные пожары на общей площади около 25,5 тыс. га, горит еще около 42,4 тыс. га. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
"За прошедшие сутки 6 мая в России лесопожарными силами ликвидировано 145 лесных пожаров на площади 25 447 га. На 00:00 мск 7 мая на территории РФ действовало 17 лесных пожаров на площади 42 416 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.
Самая сложная обстановка с возгораниями в лесах складывается в Амурской области на Дальнем Востоке, где, по данным на утро, зарегистрировали три пожара на площади 38,4 тыс. га, один пожар площадью 9 га действовал в Хабаровском крае. Почти 4 тыс. га на утро горело в Забайкальском крае, 33 га в Саратовской области, 18 га в Пензенской, 15 га в Бурятии, 13 га в Башкортостане.
Лесные пожары в регионах тушат в общей сложности более 2,8 тыс. человек, задействовали 684 единицы техники. На авиационном мониторинге и тушении — 25 воздушных судов. В Амурской области работают также парашютисты-десантники — всего около 380 человек.
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