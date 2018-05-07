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Из пожара на улице Бехтерева спасли 15 человек
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Из пожара на улице Бехтерева спасли 15 человек 

Москва24 19 минут назад
Фото: Москва24
Из пожара в жилом доме в Царицине спасли 15 человек. Еще один человек погиб и четверо пострадали.
Как сообщает телеканал Москва 24, ранее утром в МЧС получили сообщение о дыме в подъезде дома на улице Бехтерева. Позднее выяснилось, что загорелась одна из квартир. Жители 13-го и 14-го этажей кричали о помощи.
По словам жильцов дома, в загоревшейся квартире проживала семья из трех человек: бабушка, мама и ребенок.
Как рассказали в МЧС, площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Справиться с огнем спасателям удалось всего за 30 минут.
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