Из пожара на улице Бехтерева спасли 15 человек

Из пожара в жилом доме в Царицине спасли 15 человек. Еще один человек погиб и четверо пострадали.

Как сообщает телеканал Москва 24, ранее утром в МЧС получили сообщение о дыме в подъезде дома на улице Бехтерева. Позднее выяснилось, что загорелась одна из квартир. Жители 13-го и 14-го этажей кричали о помощи.

По словам жильцов дома, в загоревшейся квартире проживала семья из трех человек: бабушка, мама и ребенок.

Как рассказали в МЧС, площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Справиться с огнем спасателям удалось всего за 30 минут.