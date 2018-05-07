У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0

У восточного побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 4,0. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

"Эпицентр землетрясения находился на глубине более 96 километров в 90 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского ", — говорится в сообщении.

Как отмечается, энергетический класс землетрясения составил 9,5.

Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что в Тихом океане у побережья Камчатки сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9.

Как отмечалось, эпицентр землетрясения находился возле мыса Козлова на глубине 58,5 км в 220 км южнее райцентра Усть-Камчатск.