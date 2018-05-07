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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0
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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Газета.Ru
У восточного побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 4,0. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
"Эпицентр землетрясения находился на глубине более 96 километров в 90 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского", — говорится в сообщении.
Как отмечается, энергетический класс землетрясения составил 9,5.
Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что в Тихом океане у побережья Камчатки сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9.
Как отмечалось, эпицентр землетрясения находился возле мыса Козлова на глубине 58,5 км в 220 км южнее райцентра Усть-Камчатск.
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