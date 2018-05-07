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Несколько человек пострадали и 15 спасены при пожаре в квартире на юге Москвы
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Несколько человек пострадали и 15 спасены при пожаре в квартире на юге Москвы 

Агентство «Москва» 39 минут назад
В столичном районе Царицыно в жилом доме произошел пожар, есть пострадавшие. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.
«Поступило сообщение о задымлении в подъезде д. 41, корп. 4 по ул. Бехтерева. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в одной из квартир происходит пожар на площади 25 кв. м. С вышележащих этажей спасены 15 человек. Есть пострадавшие», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что принятыми мерами пожар ликвидирован. Для тушения возгорания были привлечены 41 человек и 12 единиц техники.
В свою очередь, источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что в результате пожара по указанному адресу погиб один человек.
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