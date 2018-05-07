Несколько человек пострадали и 15 спасены при пожаре в квартире на юге Москвы

В столичном районе Царицыно в жилом доме произошел пожар, есть пострадавшие. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.

«Поступило сообщение о задымлении в подъезде д. 41, корп. 4 по ул. Бехтерева. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в одной из квартир происходит пожар на площади 25 кв. м. С вышележащих этажей спасены 15 человек. Есть пострадавшие», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что принятыми мерами пожар ликвидирован. Для тушения возгорания были привлечены 41 человек и 12 единиц техники.