Несколько человек пострадали и 15 спасены при пожаре в квартире на юге Москвы 

В столичном районе Царицыно в жилом доме произошел пожар, есть пострадавшие. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.
«Поступило сообщение о задымлении в подъезде д. 41, корп. 4 по ул. Бехтерева. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в одной из квартир происходит пожар на площади 25 кв. м. С вышележащих этажей спасены 15 человек. Есть пострадавшие», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что принятыми мерами пожар ликвидирован. Для тушения возгорания были привлечены 41 человек и 12 единиц техники.
В свою очередь, источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что в результате пожара по указанному адресу погиб один человек.