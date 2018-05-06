Через несколько часов Приморье ждет вторжение

Сегодня Приморский край ждет вторжение холодного воздуха из Охотского моря, которое уже было заметно на побережье накануне, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на портал «Маглипогода».

«В связи вторжением холодного воздуха с Охотского моря на Приморский край произойдет образование стационарного фронта над нашим краем. В период с 7 по 9 мая в Приморье ожидается облачная с прояснениями холодная погода. Временами будут идти небольшие и умеренные дожди. Температура воздуха +10 °С +16°С, на побережье +4°С +9°С», — пишет метеоэксперт.

По его словам, после 9 мая в крае начнется потепление.