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Через несколько часов Приморье ждет вторжение
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Через несколько часов Приморье ждет вторжение 

Primpress 26 минут назад
Фото: Primpress
Сегодня Приморский край ждет вторжение холодного воздуха из Охотского моря, которое уже было заметно на побережье накануне, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на портал «Маглипогода».
«В связи вторжением холодного воздуха с Охотского моря на Приморский край произойдет образование стационарного фронта над нашим краем. В период с 7 по 9 мая в Приморье ожидается облачная с прояснениями холодная погода. Временами будут идти небольшие и умеренные дожди. Температура воздуха +10 °С +16°С, на побережье +4°С +9°С», — пишет метеоэксперт.
По его словам, после 9 мая в крае начнется потепление.
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