Более 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах вечером в воскресенье

«Шереметьево» и В московских аэропортах «Домодедово» «Внуково» вечером в воскресенье отменили и задержали свыше 20 рейсов, по данным сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, во «Внукове» задержаны четыре рейса, в «Домодедове» — шесть, девять отменены, в «Шереметьеве» задержали два рейса. Данных по отменам и задержкам в аэропорту «Жуковский» не представлено.

Как указывается на сайте Росгидромета , в 20 часов воскресенья в Московском регионе облачно, максимальная температура составляет плюс 14 градусов, северо-восточный ветер слабый, скорость — 2 метра в секунду.

Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса>>