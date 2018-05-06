Более 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах вечером в воскресенье 

В московских аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» вечером в воскресенье отменили и задержали свыше 20 рейсов, по данным сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, во «Внукове» задержаны четыре рейса, в «Домодедове» — шесть, девять отменены, в «Шереметьеве» задержали два рейса. Данных по отменам и задержкам в аэропорту «Жуковский» не представлено.
Как указывается на сайте Росгидромета, в 20 часов воскресенья в Московском регионе облачно, максимальная температура составляет плюс 14 градусов, северо-восточный ветер слабый, скорость — 2 метра в секунду.
Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса>>