Минфин выделит семь жилищных сертификатов пострадавшим от паводков в Дербенте

"Минфину России выдать правительству Республики Дагестан в целях исполнения судебных решений семь государственных жилищных сертификатов для предоставления гражданам, лишившимся жилого помещения в результате прошедших 9-10 октября 2012 года ливневых дождей, сопровождавшихся сходом селей в регионе", — говорится в документе.

В ночь на 10 октября 2012 года за три часа на Дербент и его окрестности обрушилась двухмесячная норма осадков в виде проливного ливня. Стихия унесла жизни шести человек, в том числе погибла семья из трех человек и десятимесячный ребенок. Подтопленными оказались 320 приусадебных участков и частных домов. В зоне затопления оказались свыше тысячи человек.