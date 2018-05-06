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Минфин выделит семь жилищных сертификатов пострадавшим от паводков в Дербенте
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Минфин выделит семь жилищных сертификатов пострадавшим от паводков в Дербенте 

ТАСС 33 минуты назад
МАХАЧКАЛА, 6 мая. /ТАСС/. Правительство России выдало распоряжение Министерству финансов выделить семь жилищных сертификатов пострадавшим при дождевом паводке в Дербенте (Республика Дагестан) в октябре 2012 года. Соответствующее распоряжение опубликовано в воскресенье на официальном портале правовой информации.
"Минфину России выдать правительству Республики Дагестан в целях исполнения судебных решений семь государственных жилищных сертификатов для предоставления гражданам, лишившимся жилого помещения в результате прошедших 9-10 октября 2012 года ливневых дождей, сопровождавшихся сходом селей в регионе", — говорится в документе.
В ночь на 10 октября 2012 года за три часа на Дербент и его окрестности обрушилась двухмесячная норма осадков в виде проливного ливня. Стихия унесла жизни шести человек, в том числе погибла семья из трех человек и десятимесячный ребенок. Подтопленными оказались 320 приусадебных участков и частных домов. В зоне затопления оказались свыше тысячи человек.
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