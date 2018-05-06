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На Кубань придут ливни, грозы и сильный ветер
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На Кубань придут ливни, грозы и сильный ветер 

Новая Кубань 38 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 6 мая — Новая Кубань. В Краснодарском крае испортится установившаяся погода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Гроза, сильный ветер и ливни ожидаются на Кубани до конца воскресенья, а также в понедельник и вторник.
«Сегодня, 6 мая, а также 7-8 мая в крае ожидается комплекс метеоявлений: сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с», — сообщили спасатели.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев дал поручение всем оперативным службам Краснодарского края перейти на усиленный режим работы в связи с высокой пожароопасностью в регионе.
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