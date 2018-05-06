На Кубань придут ливни, грозы и сильный ветер

«Сегодня, 6 мая, а также 7-8 мая в крае ожидается комплекс метеоявлений: сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с», — сообщили спасатели.