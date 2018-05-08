МЧС предупреждает о шквалистом ветре и подъеме уровня воды в реках на Кубани

Краснодар — 8 мая — Новая Кубань. По данным Краснодарского ЦГМС до конца суток 8 мая, а также в течение суток 9 и 10 мая сохранится штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Синоптики прогнозируют местами сильный дождь с грозой. Возможен град. Ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 20 м/с. Жителей окрестностей юго-восточных притоков реки Кубань и рек Республики Адыгея предупреждают о резких подъемах уровней воды. Они могут достигнуть даже неблагоприятных отметок.