В Китае объявлен «желтый» уровень опасности в связи с ливнями на юге и востоке страны 

Пекин, 6 мая /Синьхуа/ — Национальный метеорологический центр КНР в воскресенье объявил «желтый» уровень опасности в связи с ливнями на юге и востоке страны.
По прогнозу, в ближайшие три дня ливни, сопровождающиеся ветром, обрушатся на некоторые районы провинций Аньхой, Гуандун, Хунань, Цзянсу, Цзянси и Гуанси-Чжуанского автономного района.
В воскресенье-понедельник количество осадков в части районов страны достигнет 100 мм в час.
Синоптики рекомендовали жителям указанных районов воздержаться от выхода из дома, и местным ведомствам — принять меры предосторожности.
В Китае принята четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий. -0-