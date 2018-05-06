В Китае объявлен «желтый» уровень опасности в связи с ливнями на юге и востоке страны

Пекин, 6 мая / Синьхуа / — Национальный метеорологический центр КНР в воскресенье объявил «желтый» уровень опасности в связи с ливнями на юге и востоке страны.

По прогнозу, в ближайшие три дня ливни, сопровождающиеся ветром, обрушатся на некоторые районы провинций Аньхой, Гуандун, Хунань, Цзянсу, Цзянси и Гуанси-Чжуанского автономного района.

В воскресенье-понедельник количество осадков в части районов страны достигнет 100 мм в час.

Синоптики рекомендовали жителям указанных районов воздержаться от выхода из дома, и местным ведомствам — принять меры предосторожности.

В Китае принята четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий. -0-