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Калининградцы присоединились к Всероссийской акции «Чистый берег»
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Калининградцы присоединились к Всероссийской акции «Чистый берег» 

Вести Калининград 44 минуты назад
Фото: Вести Калининград
Она в регионе проходит уже четвёртый год по инициативе управления МЧС России.
Участие в очистке берега приняло 125 человек. Среди них сотрудники МЧС, казаки и ученики 48-й школы Калининграда, в которой есть свой «Экологический кружок». Все акции участники вооружились перчатками, граблями и мусорными мешками для того, что убрать берег.
На побережье Калининградского залива волонтеры обнаружили целый склад мусора. Чтобы убрать все неубранные за собой горожанами отходы, понадобился не один десяток пакетов.
За пару часов участники акции «Чистый берег» собрали целый контейнер мусора. Для этого им пришлось пройти 9,5 километров прибрежной зоны.
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