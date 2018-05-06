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Самолет из Антальи в Питер сел в Сочи из-за больного ребенка
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Самолет из Антальи в Питер сел в Сочи из-за больного ребенка 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из турецкой Антальи в Санкт-Петербург, в воскресенье совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, в полете стало плохо ребенку, из-за этого экипаж принял решение о посадке в Сочи. После приземления семью заболевшего сняли с рейса, ребенка отвезли в больницу.
По словам представителя пресс-службы, благодаря слаженным действиям экипажа и служб аэропорта стоянка составила чуть более часа. После 13:00 по Москве самолет вылетел в аэропорт назначения.
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