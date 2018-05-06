Ещё
Синоптики: Ливни и шквалистый ветер переменят воскресный день
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики: Ливни и шквалистый ветер переменят воскресный день 

Вечерняя Москва 50 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
С юго-запада приближаются кучево-дождевые облака высотой примерно 7-11 километров.
Днем в воскресенье, 6 мая, на Московский регион обрушатся дожди и грозы. Поднимется сильный ветер, порывы которого могут достигать 12-17 метров в секунду.
С юго-запада приближаются кучево-дождевые облака высотой примерно 7-11 километров, именно они и станут причиной ливней. Местами, некоторые дожди могут перерасти в грозы, которые будут сопровождать раскаты грома.
Кроме того, ожидается облачная погода с прояснениями. Атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметров ртутного столба, сообщают специалисты центра «Фобос».
Ранее ГУ МЧС России экстренно предупредило москвичей о надвигающейся непогоде, а синоптики продлили «желтый» уровень опасности погодных условий до 7 мая.
Отмечается, что дождь, который начался в Москве в субботу вечером, до понедельника может принести до 30 процентов майской нормы осадков, которая составляет 51 миллиметр.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Специалисты рассказали, как правильно сушить зонты
МЧС экстренно предупредило москвичей об усилении ветра и грозе 6 мая
Вечерняя Москва: последние новости
Сотрудники МЧС локализовали пожар в торговом центре «Семья» в Ноябрьске Один человек пострадал при возгорании квартиры на юго-востоке Москвы Более 20 авиарейсов задержано и отменено в московских аэропортах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1511
Американский беспилотник «нацелился» на Донбасс145
Украине запретили использовать «Джавелины»219
Порошенко получил «огромную пощечину режиму»164
Израиль решил «воспользоваться» Россией ради Сирии120
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
01:41
Глава МИД Турции заговорил по-русски
В мире Ближний Восток
00:43
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»
Политика Ближний Восток
01:00
Оголившуюся Бузову признали святой
Шоу-бизнес
03:00
Малахов вытянул из Голубкиной правду о разводе
Шоу-бизнес
00:35
Россия увидела угрозу в «ядерных» планах США
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение