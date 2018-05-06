Синоптики: Ливни и шквалистый ветер переменят воскресный день

С юго-запада приближаются кучево-дождевые облака высотой примерно 7-11 километров.

Днем в воскресенье, 6 мая, на Московский регион обрушатся дожди и грозы. Поднимется сильный ветер, порывы которого могут достигать 12-17 метров в секунду.

С юго-запада приближаются кучево-дождевые облака высотой примерно 7-11 километров, именно они и станут причиной ливней. Местами, некоторые дожди могут перерасти в грозы, которые будут сопровождать раскаты грома.

Кроме того, ожидается облачная погода с прояснениями. Атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметров ртутного столба, сообщают специалисты центра «Фобос».

Ранее ГУ МЧС России экстренно предупредило москвичей о надвигающейся непогоде, а синоптики продлили «желтый» уровень опасности погодных условий до 7 мая.

Отмечается, что дождь, который начался в Москве в субботу вечером, до понедельника может принести до 30 процентов майской нормы осадков, которая составляет 51 миллиметр.

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