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Дожди, грозы и сильный ветер пришли на Кубань
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Дожди, грозы и сильный ветер пришли на Кубань 

АиФ — Юг 51 минуту назад
Фото: АиФ – Юг
Синоптики предупреждают, что сегодня в крае будет дождливый день. В предгорных районах региона пройдут сильные дожди, местами можно ожидать грозы. Ветер восточный, северо-восточный с порывами до 12-17 м/с. Температура на Кубани ночью 8-13 °C, днем 14-19 °C и лишь по югу воздух прогреется до 22 °C.
На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза, в Туапсинском районе во второй половине дня возможен сильный дождь. Ветер северо-восточный с порывами до 17 м/с. Днем ветер усилится до 20 м/с. Температура ночью 7-12 °C, днем 11-16 °C. На юге побережья ночью 10-15 °C, днем 17-22 °C.
В столице края ожидается кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с с порывами до 12 м/с. Температура ночью 10-12 °C, днем 17-19 °C.
Теплее всего днем будет в Туапсе — до +22 °, самый холодный день ожидается в Новороссийске — до +14 °.
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