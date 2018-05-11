Дожди, грозы и сильный ветер пришли на Кубань

Синоптики предупреждают, что сегодня в крае будет дождливый день. В предгорных районах региона пройдут сильные дожди, местами можно ожидать грозы. Ветер восточный, северо-восточный с порывами до 12-17 м/с. Температура на Кубани ночью 8-13 °C, днем 14-19 °C и лишь по югу воздух прогреется до 22 °C.

На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза, в Туапсинском районе во второй половине дня возможен сильный дождь. Ветер северо-восточный с порывами до 17 м/с. Днем ветер усилится до 20 м/с. Температура ночью 7-12 °C, днем 11-16 °C. На юге побережья ночью 10-15 °C, днем 17-22 °C.

В столице края ожидается кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с с порывами до 12 м/с. Температура ночью 10-12 °C, днем 17-19 °C.