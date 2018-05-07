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Уровень воды в Томи понизился везде, кроме Новокузнецка
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Уровень воды в Томи понизился везде, кроме Новокузнецка 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Обильные осадки на прошедших выходных спровоцировали повышение уровня рек на юге Кемеровской области.
Как сообщает пресс-служба Кемеровского Гидрометцентра, сильнее всего вода реках поднялась по югу области, но достижения опасных отметок не зафиксировано. Так, в Новокузнецке уровень воды в Томи по состоянию на 08:00 часов 7 мая составляет 616 см, за сутки она прибавила 116 см, до опасного уровня остается всего 14 см.
В ближайшие дни ожидается похолодание, в связи с чем уровни воды в реках начнут понижаться. Синоптики прогнозируют осадки в основном по северу области. По состоянию на 08:00 часов 7 мая уровень воды в Томи в Междуреченске составляет 288 см, за сутки река упала на 67 см, до опасного уровня — 162 см. В Кемерове уровень воды в Томи составляет 484 см, за сутки вода понизилась на 38 см, до опасного уровня — 276 см.
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