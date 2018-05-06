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Рейс Анталья-Петербург совершил посадку в Сочи из-за плохого самочувствия пассажира
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Рейс Анталья-Петербург совершил посадку в Сочи из-за плохого самочувствия пассажира 

ТАСС 49 минут назад
СОЧИ, 6 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании «Россия», следовавший из турецкой Антальи в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Сочи из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в воздушной гавани.
"6 мая, в 12:00 в международном аэропорту Сочи совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Россия». Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров", — сказала собеседница агентства.
"Посадка прошла в штатном режиме. На перроне самолет был встречен бригадой скорой помощи. Пассажир госпитализирован", — отметили в аэропорту.
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