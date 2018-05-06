Рейс Анталья-Петербург совершил посадку в Сочи из-за плохого самочувствия пассажира

"6 мая, в 12:00 в международном аэропорту Сочи совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Россия». Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров", — сказала собеседница агентства.

"Посадка прошла в штатном режиме. На перроне самолет был встречен бригадой скорой помощи. Пассажир госпитализирован", — отметили в аэропорту.