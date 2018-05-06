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Сухогруз с ячменем сел на мель в Татарстане
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Сухогруз с ячменем сел на мель в Татарстане 

АиФ Казань 39 минут назад
Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Татарстану.
По данным пресс-службы ведомства, информация о том, что на реке Кама вблизи поселка Масловка Рыбно-Слободского района сел на мель сухогруз «Белгород», поступила в МЧС 5 мая в 22:05.
В результате происшествия пострадавших нет. Судно каких-либо повреждени не получило, розлива нефтепродуктов также не зарегистрировано.
Известно, что на борту сухогруза находятся восемь человек. Судно, перевозившее 1889 тонн ячменя, следовало по маршруту Чистополь-Ростов-на-Дону.
Информация уточняется.
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