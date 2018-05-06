Сухогруз с ячменем сел на мель в Татарстане

Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Татарстану.

По данным пресс-службы ведомства, информация о том, что на реке Кама вблизи поселка Масловка Рыбно-Слободского района сел на мель сухогруз «Белгород», поступила в МЧС 5 мая в 22:05.

В результате происшествия пострадавших нет. Судно каких-либо повреждени не получило, розлива нефтепродуктов также не зарегистрировано.

Известно, что на борту сухогруза находятся восемь человек. Судно, перевозившее 1889 тонн ячменя, следовало по маршруту Чистополь-Ростов-на-Дону.

Информация уточняется.