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Срочно: Взрыв прогремел в афганском городе Хост, возможны жертвы
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Срочно: Взрыв прогремел в афганском городе Хост, возможны жертвы 

ИА Синьхуа 43 минуты назад
Кабул, 6 мая /Синьхуа/ — Мощный взрыв прогремел в воскресенье в  мечети города Хост /административный центр одноименной провинции/
на востоке Афганистана, возможны жертвы. Об этом сообщили местные
СМИ. —0—
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