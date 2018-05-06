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Срочно: Взрыв прогремел в афганском городе Хост, возможны жертвы
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Срочно: Взрыв прогремел в афганском городе Хост, возможны жертвы
ИА Синьхуа
43 минуты назад
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Кабул
, 6 мая /
Синьхуа
/ — Мощный взрыв прогремел в воскресенье в мечети города Хост /административный центр одноименной провинции/
на востоке
Афганистана
, возможны жертвы. Об этом сообщили местные
СМИ. —0—
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