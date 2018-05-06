Сухогруз с ячменем сел на мель на Каме 

Сухогруз «Белгород», перевозивший 1889 тонн ячменя сел на мель на Каме. Судно шло из Чистополя В Ростов-на-Дону. Инцидент произошёл около деревни Масловка Рыбно-Слободского района Татарстана накануне около 6 часов вечера. Сингал о бедствии спасателям поступил в 22.05. — Диспетчер Казанского района водных путей и судоходства сообщил, что в 18.00 05.05.2018 в 35 метрах от судового хода на 1460 км реки Кама, вблизи н.п. Масловка Рыбно-Слободского района сел на мель сухогруз «Белгород» (проект 576). Потеря осадки в носовой части составила 20 см, — рассказали в пресс-службе МЧС РТ. На борту судна находились 8 человек. В результате происшествия обошлось без пострадавших и повреждений сухогруза.