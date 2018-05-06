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Под Уфой загорелось поле
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Под Уфой загорелось поле 

ufa1.ru 36 минут назад
Фото: ufa1.ru
Под Уфой в посёлке Булгаково произошёл пожар вблизи жилых домов.
— Пожар в Булгаково! Загорелась трава, и пожар вспыхнул по всей деревне! — сообщила Ufa1 Татьяна Стецишина.
Со слов девушки, огонь охватил всё поле, загорелся один из деревянных срубов.
На место выехала пожарная служба. Ещё до прибытия спасателей местные жители начали самостоятельно тушить пожар вёдрами. Причину возгорания предстоит установить специалистам-дознавателям.
По данным МЧС республики, на сегодняшний день, 6 мая, по республике прогнозируется пожароопасность 2, местами 3 класса — малая и средняя соответственно.
Всего за минувшие сутки возникло три очага возгорания на площади 11,4 гектара, все они полностью потушены.
— С начала пожароопасного периода этого года на территории республики возникло восемь очагов природных пожаров на общей площади 35,3 гектара, — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Показатель этот снизился по сравнению с прошлым годом, когда к 6 мая были зафиксированы уже 23 очага. Тогда сгорели 336,45 гектара площади.
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