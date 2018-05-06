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Сильные дожди и снег: спасатели предупредили об урагане, который вновь ждут на Урале
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Сильные дожди и снег: спасатели предупредили об урагане, который вновь ждут на Урале 

e1.ru 42 минуты назад
Фото: e1.ru
В ближайшее время в Свердловской области испортится погода. Уральские синоптики прогнозируют сильные дожди и порывы ветра до 16 м/сек, а на севере области — мокрый снег. В областном МЧС уральцев просят быть внимательными и осторожными.
«В период непогоды МЧС России рекомендует жителям не планировать походы и отдых на природе, ограничить работы на открытом воздухе и высоте. Автомобилистам необходимо быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения. Обильные осадки вызовут повышение уровней рек, что может привести к подтоплению прибрежной зоны. Местным властям рекомендовано усилить наблюдение за гидрологической обстановкой и своевременно информировать оперативные службы МЧС об угрозе возможных подтоплений».
Коммунальщикам тоже нельзя расслабляться, потому что мокрый снег на проводах и деревьях может привести к аварийным ситуациям.
Если потребуется помощь — телефон пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.
4 мая север Свердловской области засыпало снегом. Посмотрите, как это было в нашей подборке.
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