Ещё
Россиян заставят страховать жилье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиян заставят страховать жилье 

Авторадио 1 час назад
Россиянам, живущим в регионах, где часто происходят стихийные бедствия, государство планирует предложить добровольно страховать свое жилье. Те, кто это сделает, смогут получить в собственность отстроенные после наводнения или пожара квартиры и дома. А остальные будут жить в муниципальном жилфонде. Власти хотят таким образом переложить часть расходов по компенсации ущерба от чрезвычайных ситуаций на плечи населения и страховых компаний, пишет «Газета ру». Проект закона может быть рассмотрен во втором чтении в начале лета.
Авторадио: последние новости
Приморский циклон обрушился на Сахалин Спасатели эвакуировали туристов, застрявших на маршруте в Приморье из-за циклона На Сахалине восстановлено движение междугородних автобусов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко получил «огромную пощечину режиму»87
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»207
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1142
Турция «пригрозила» США из-за С-40075
Россиян заставят страховать жилье53
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
00:43
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»
Политика Ближний Восток
01:00
Оголившуюся Бузову признали святой
Шоу-бизнес
03:00
Малахов вытянул из Голубкиной правду о разводе
Шоу-бизнес
00:35
Россия увидела угрозу в «ядерных» планах США
Ближний Восток В мире
00:39
Москва оказалась в центре грозы
Погода Новости Москвы
00:38
Турция «пригрозила» США из-за С-400
Оружие Армия
00:54
Российский космонавт показал исчезающую Луну
Наука и техника
00:39
«Миролюбивая» Северная Корея напомнила о себе США
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение