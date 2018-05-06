Россиян заставят страховать жилье 

Россиянам, живущим в регионах, где часто происходят стихийные бедствия, государство планирует предложить добровольно страховать свое жилье. Те, кто это сделает, смогут получить в собственность отстроенные после наводнения или пожара квартиры и дома. А остальные будут жить в муниципальном жилфонде. Власти хотят таким образом переложить часть расходов по компенсации ущерба от чрезвычайных ситуаций на плечи населения и страховых компаний, пишет «Газета ру». Проект закона может быть рассмотрен во втором чтении в начале лета.