Более 200 человек эвакуировали из поселка в Красноярском крае из-за паводка

Спасатели эвакуировали население поселка Ворогово Туруханского района Красноярского края . Причиной стало значительное поднятие вод Енисея вследствие чего большинство сельских домов оказались подтопленными. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу краевого управления МЧС.

По состоянию на 12:40 (08:40 мск) в поселке Ворогово происходит подтопление 248 жилых домов, в которых проживает 702 человека, из них 207 детей. Эвакуировано из населенного пункта 203 человека

Людей эвакуируют в поселок Бор на свободные территории, где приняты меры для недопуска большой воды. Туда местное население перевозит личный автотранспорт, сельхозтехнику и домашний скот.

На дежурстве спасателей находится два вертолета Ми-8 и три плавсредства, всего привлечен 41 человек, восемь единиц техники, уточники в пресс-службе МЧС.