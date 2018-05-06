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Более 200 человек эвакуировали из поселка в Красноярском крае из-за паводка
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Более 200 человек эвакуировали из поселка в Красноярском крае из-за паводка 

360tv.ru 37 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Спасатели эвакуировали население поселка Ворогово Туруханского района Красноярского края. Причиной стало значительное поднятие вод Енисея вследствие чего большинство сельских домов оказались подтопленными. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу краевого управления МЧС.
По состоянию на 12:40 (08:40 мск) в поселке Ворогово происходит подтопление 248 жилых домов, в которых проживает 702 человека, из них 207 детей. Эвакуировано из населенного пункта 203 человека
— Пресс-служба МЧС.
Людей эвакуируют в поселок Бор на свободные территории, где приняты меры для недопуска большой воды. Туда местное население перевозит личный автотранспорт, сельхозтехнику и домашний скот.
На дежурстве спасателей находится два вертолета Ми-8 и три плавсредства, всего привлечен 41 человек, восемь единиц техники, уточники в пресс-службе МЧС.
МЧС России направило из Хабаровска в Якутию в помощь местным властям 25 спасателей в период весеннего половодья. На реке Лене существует угроза образования заторов льда.
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