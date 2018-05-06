Во время сплава по реке Кубань погибли двое туристов

Инцидент произошел между селами Важное и Красногорское. Зарегистрированная группа туристов из Ульяновска из 9 человек сплавлялась по реке Кубань на катамаране. Во время прохождения одного из этапов похода двое туристов не удержались и упали в реку, передает "Интерфакс"

Сообщение о происшествии поступило в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по КЧР 5 мая в 15 часов 14 минут по московскому времени.

Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Карачаево-Черкесии. Сотрудники Карачаево-Черкесского аварийно-спасательного формирования извлекли из реки тела двух человек — 75-летнего мужчины и 61-летней женщины. Среди остальных семи туристов пострадавших нет.