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Во время сплава по реке Кубань погибли двое туристов
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Во время сплава по реке Кубань погибли двое туристов 

Вести.Ru 21 минуту назад
Инцидент произошел между селами Важное и Красногорское. Зарегистрированная группа туристов из Ульяновска из 9 человек сплавлялась по реке Кубань на катамаране. Во время прохождения одного из этапов похода двое туристов не удержались и упали в реку, передает "Интерфакс".
Сообщение о происшествии поступило в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по КЧР 5 мая в 15 часов 14 минут по московскому времени.
Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Карачаево-Черкесии. Сотрудники Карачаево-Черкесского аварийно-спасательного формирования извлекли из реки тела двух человек — 75-летнего мужчины и 61-летней женщины. Среди остальных семи туристов пострадавших нет.
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