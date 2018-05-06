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Молния: 7 человек погибли при взрыве придорожной бомбы на севере Афганистана — официальный источник
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Молния: 7 человек погибли при взрыве придорожной бомбы на севере Афганистана — официальный источник 

ИА Синьхуа 16 минут назад
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ИА Синьхуа: последние новости
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Филиппинах Четыре человека погибли в результате пожара на съемочной площадке в провинции Хунань Срочно: На западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2
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