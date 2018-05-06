Жителей Красноярского края предупредили о штормовом ветре

Обильные осадки и сильный ветер ожидаются в ближайшие сутки в Красноярском крае . Об этом предупреждают в региональном МЧС

Нестабильная погода ожидается в центральных и южных района края. Порывы ветра могут быть до 15-20 м/с, а местами и до 25 м/с. Ситуацию усугубляет мокрый снег, который может налипать на деревья и электрические провода, что создает опасность обрыва. На дорогах сложные условия, местами гололедица. Водителей просят быть предельно внимательными и соблюдать ПДД.

В Эвенкии также прогнозируют осадки, возможен снег с дождем, порывы юго-восточного ветра 15-18м/с. Гололед, изморозь.