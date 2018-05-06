Аэропорт Толмачево затопило после прорыва трубы

Авиапассажиры, которые утром 6 мая оказались в новосибирском аэропорту Толмачево , рассказали телеканалу «360», что в одном из терминалов воздушной гавани прорвало трубопровод. В итоге в здании сначала случился потоп, а затем обрушилась часть подвесного потолка.

Сегодня утром в аэропорту Толмачево произошел потоп. Причина — прорыв трубопровода. Весь терминал А оказался затоплен грязной и неприятно пахнущей водой. В помещении аэропорта обрушилась часть потолка

— очевидец.

Известно, что элементы конструкции подвесного потолка упали из-за сильного напора воды.