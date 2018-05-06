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Ли Кэцян отбыл с официальными визитами в Индонезию и Японию
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Ли Кэцян отбыл с официальными визитами в Индонезию и Японию 

ИА Синьхуа 40 минут назад
Пекин, 6 мая /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в воскресенье отбыл из Пекина с официальными визитами в Индонезию и Японию и для участия в 7-й встрече руководителей Китая, Японии и Республики Корея, которая пройдет в Японии.
Визиты совершаются по приглашению президента Индонезии Джоко Видодо и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
В поездке Ли Кэцяна сопровождают член и ответственный секретарь Госсовета Сяо Цзе и заместитель председателя ВК НПКСК, председатель Государственного комитета по делам развития и реформ Хэ Лифэн. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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