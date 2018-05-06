Самолет с разгерметизированным салоном экстренно сел в Италии 

Boeing 757, летевший в Германию из Греции, совершил экстренную посадку в Италии. В салоне пассажирского самолета произошла разгерметизация, сообщает La Repubblica.
Экипаж лайнера, на борту которого было 164 пассажира, сообщил о высоком давлении в салоне из-за разгерметизации. Было принято решение об экстренной посадке.
Воздушное судно компании Condor Airlains приземлилось в аэропорту итальянского города Бриндизи.
Посадка прошла успешно. Пассажиров пересадили в другой самолет, который и доставил их, согласно маршруту.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ