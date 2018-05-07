В Приамурье за прошедшие сутки ликвидировали более 10 природных пожаров

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 мая. / ТАСС /. Более 10 пожаров на площади 8,5 тыс. га за прошедшие сутки ликвидировали в Амурской области . Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

"На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 20 природных пожаров. Из них ликвидировано 11 пожаров на площади 8,5 тыс. га. На тушении пожаров задействовано 714 человек, два вертолета и четыре самолета", — говорится в сообщении.

Около семи суток специалисты тушили крупный пожар в Мазановском районе. Для ликвидации стихии было задействовано более ста человек, которых на место пожара доставляли авиатехникой.

По данным Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, площадь этого пожара составила 4,6 тыс. га. По информации Пивня, на территории района второй день ни одной термоточки не зафиксировано. «Люди, которые принимали участие в тушении пожара, вывозятся вертолетом. На время пребывания в районе и когда они не задействованы на пожарах, они размещаются в спортшколе, где есть раковина, туалет, ночуют они в спортзале, вместимость которого около 70 человек», — рассказал Пивень.

По данным Амурского центра гражданской защиты по пожарной безопасности, предоставленные на 05:00 мск (11:00 по амурскому времени), в Приамурье действующими остаются девять возгораний, шесть из них закрыты решением комиссии чрезвычайных ситуаций, один удалось локализовать в Магдагачинском районе на общей площади 8,1 тыс. га. В настоящее время два пожара действуют в Зейском районе.