Число природных пожаров в Амурской области за сутки возросло с 11 до 14

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 мая. /ТАСС/. Четырнадцать природных пожаров зарегистрировано на территории Амурской области за прошедшие сутки, что на три больше, чем сутками ранее, сообщает во вторник пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

"На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 14 природных пожаров. Из них ликвидировано два пожара на площади 7 тыс. га. Действующими остаются 12 возгораний, три из которых локализованы на площади 8,1 тыс. га, пять закрыты решением комиссии чрезвычайных ситуаций на площади 5,2 тыс. га", — говорится в сообщении.

На тушении пожаров задействовано 445 человек и 45 единиц техники, в том числе два вертолета и три самолета.

По словам начальника парашютно-десантной службы «Авиалесоохраны» Виктора Коносевича, с начала пожароопасного периода в Приамурье зафиксировано 325 лесных пожаров, причина всех — деятельность человека. "Нет ни одного факта от грозовой деятельности", — сказал он.