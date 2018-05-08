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Число природных пожаров в Амурской области за сутки возросло с 11 до 14
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Число природных пожаров в Амурской области за сутки возросло с 11 до 14 

ТАСС 9 минут назад
Фото: ГТРК "Амур"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 мая. /ТАСС/. Четырнадцать природных пожаров зарегистрировано на территории Амурской области за прошедшие сутки, что на три больше, чем сутками ранее, сообщает во вторник пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.
"На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 14 природных пожаров. Из них ликвидировано два пожара на площади 7 тыс. га. Действующими остаются 12 возгораний, три из которых локализованы на площади 8,1 тыс. га, пять закрыты решением комиссии чрезвычайных ситуаций на площади 5,2 тыс. га", — говорится в сообщении.
На тушении пожаров задействовано 445 человек и 45 единиц техники, в том числе два вертолета и три самолета.
По словам начальника парашютно-десантной службы «Авиалесоохраны» Виктора Коносевича, с начала пожароопасного периода в Приамурье зафиксировано 325 лесных пожаров, причина всех — деятельность человека. "Нет ни одного факта от грозовой деятельности", — сказал он.
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