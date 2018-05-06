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При пожаре в жилом доме в Приморье пострадали три человека
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При пожаре в жилом доме в Приморье пострадали три человека 

ТАСС 20 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 6 мая. /ТАСС/. Три человека пострадали ночью в воскресенье при пожаре в жилом доме в Приморье, еще 18 жильцов удалось вовремя эвакуировать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.
"6 мая в 01:35 (18:35 мск 5 мая) на пульт пожарной охраны города Уссурийск поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Горького. Спустя четыре минуты по указанному адресу прибыли первые пожарные расчеты. В результате пожара пострадали три человека с диагнозом отравление продуктами горения, они были доставлены в лечебное учреждение", — говорится в сообщении.
Жильцов соседних квартир эвакуировали, с помощью спасательных средств специалисты вывели из отрезанных дымом квартир 18 человек. Пожар удалось полностью ликвидировать в 03:49 местного времени 6 мая (20:49 мск 5 мая), его общая площадь составила 25 квадратных метров.
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