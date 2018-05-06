Почти 25 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

аэропорту Домодедово задержаны шесть рейсов и девять ­ отменены.

Из аэропортов столичного авиаузла не могут вылететь почти 25 самолетов.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 20:30 по московскому времени, в аэропорту Домодедово задержаны шесть рейсов и девять ­ отменены. Во Внукове задержаны три рейса.

В свою очередь, из аэропорта Шереметьево из-за задержки рейса не могут вылететь три самолета.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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