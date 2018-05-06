Более 20 авиарейсов задержано и отменено в московских аэропортах

Меньше всего изменений наблюдается в расписании Шереметьево

В столичных аэропортах, в воскресенье, 6 мая, произошли изменения в расписании.

По данным сервиса «Яндекс. Расписания», в Домодедово задержано четыре авиарейса и 12 отменено. В Шереметьево задержано три рейса. Во Внуково , согласно табло, отменен один рейс и три задержано.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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