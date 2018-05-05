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Во время сплава по реке в Карачаево-Черкесии погибли два человека
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Во время сплава по реке в Карачаево-Черкесии погибли два человека 

ТАСС 37 минут назад
ЧЕРКЕССК, 5 мая. /ТАСС/. Два туриста из Ульяновской области погибли во время сплава по реке Кубань в Карачаево-Черкесии (КЧР), всего на катамаране находились девять человек, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе региональном главке МЧС.
"Инцидент, в результате которого погибли два туриста из города Ульяновска [мужчина 1943 года рождения и женщина 1957 года рождения], произошел в субботу в Усть-Джегутинском районе республики во время сплава по реке Кубань. Тела их найдены", — сказали в ведомстве.
По данным МЧС, во время сплава двое участников зарегистрированной туристической группы не удержались и упали в реку, остальные семь туристов не пострадали.
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