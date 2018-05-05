Во время сплава по реке в Карачаево-Черкесии погибли два человека

ЧЕРКЕССК , 5 мая. / ТАСС /. Два туриста из Ульяновской области погибли во время сплава по реке Кубань в Карачаево-Черкесии (КЧР), всего на катамаране находились девять человек, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе региональном главке МЧС "Инцидент, в результате которого погибли два туриста из города Ульяновска [мужчина 1943 года рождения и женщина 1957 года рождения], произошел в субботу в Усть-Джегутинском районе республики во время сплава по реке Кубань. Тела их найдены", — сказали в ведомстве. По данным МЧС, во время сплава двое участников зарегистрированной туристической группы не удержались и упали в реку, остальные семь туристов не пострадали.