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В Карачаево-Черкесии при сплаве на катамаране погибли двое туристов
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В Карачаево-Черкесии при сплаве на катамаране погибли двое туристов 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: РИА Новости
ПЯТИГОРСК, 6 мая — РИА Новости. Двое туристов из Ульяновска погибли во время сплава на катамаране по реке Кубань в Карачаево-Черкесии, сообщает республиканское управление МЧС.
"В Усть-Джегутинском районе зарегистрированная группа туристов из города Ульяновска в количестве девяти человек сплавлялась по реке Кубань на катамаране. Во время сплава двое туристов не удержались и упали в реку", — говорится в сообщении.
Как отмечается, погибли мужчина 1943 года рождения и женщина 1957 года рождения, спасатели извлекли тела на поверхность. Остальные семеро туристов не пострадали, добавили в ГУ МЧС.
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