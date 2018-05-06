Ещё
Земля трещит по швам: в Новой Зеландии образовался гигантский разлом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Земля трещит по швам: в Новой Зеландии образовался гигантский разлом 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Земная кора раскололась на Северном острове в Новой Зеландии.
На Северном острове близ города Роторуа в Новой Зеландии образовалась гигантская трещина, достигающая 200 метров в длину и 20 метров в глубину.
Разлом произошел неожиданно и напугал очевидцев, многие из которых связали это с надвигающимся апокалипсисом. Специалисты не могут понять, что стало причиной провала грунта. Кадры катаклизма выложены в YouTube.
Некоторые из них считают, что трещина образовалась от проливных дождей, другие полагают, что разлом случился из-за землетрясения магнитудой 6 баллов по шкале Рихтера, которое произошло неподалеку.
Проживающие в этом районе фермеры беспокоятся за жизнь своих коров, которые могут провалиться в трещину при выгуле на полях. Поэтому принято решение огородить провал почвы.
ТК «Звезда»: последние новости
Крушение самолета, в котором погибла известная модель, попало на видео Опубликованы кадры из «сердца» разрушенного ядерного реактора Фукусимы Главком ВМФ России поблагодарил экипаж исследовательского судна «Адмирал Владимирский» за успешный визит в порт Читтагонг (Бангладеш)
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Оружие Путина» готово к применению443
ЕС отреагировал на задержания на акциях в РФ739
«Украина сдала своих рыбаков, как стеклотару»26
«Бесогон» не повторится: скандал вокруг Михалкова134
Порошенко сообщил о «дерзких действиях» военных108
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение