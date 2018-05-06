Земля трещит по швам: в Новой Зеландии образовался гигантский разлом

Земная кора раскололась на Северном острове в Новой Зеландии

На Северном острове близ города Роторуа в Новой Зеландии образовалась гигантская трещина, достигающая 200 метров в длину и 20 метров в глубину.

Разлом произошел неожиданно и напугал очевидцев, многие из которых связали это с надвигающимся апокалипсисом. Специалисты не могут понять, что стало причиной провала грунта. Кадры катаклизма выложены в YouTube.

Некоторые из них считают, что трещина образовалась от проливных дождей, другие полагают, что разлом случился из-за землетрясения магнитудой 6 баллов по шкале Рихтера, которое произошло неподалеку.

Проживающие в этом районе фермеры беспокоятся за жизнь своих коров, которые могут провалиться в трещину при выгуле на полях. Поэтому принято решение огородить провал почвы.