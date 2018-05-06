Взрыв в секторе Газа унес жизни пяти человек

Взрыв прогремел в блокированном секторе Газа. Инцидент произошел в одном из домов в населенном пункте Эз-Зувейда.

Как сообщает ТАСС, пять человек погибли. Еще три человека пострадали.

О причинах и характере случившегося подробности не приводятся.