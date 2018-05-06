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Взрыв в секторе Газа унес жизни пяти человек
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Взрыв в секторе Газа унес жизни пяти человек 

Российская Газета 14 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Взрыв прогремел в блокированном секторе Газа. Инцидент произошел в одном из домов в населенном пункте Эз-Зувейда.
Как сообщает ТАСС, пять человек погибли. Еще три человека пострадали.
О причинах и характере случившегося подробности не приводятся.
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