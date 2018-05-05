В Италии экстренную посадку совершил самолет Condor Airlines

Самолет Boeing 757, выполнявший рейс из Греции Германию , был вынужден приземлиться в Италии из-за проблем, связанных с герметизацией воздушного судна.

Отмечается, что на борту самолета находились 164 пассажира и восемь членов экипажа. Согласно информации, поступающей из Бриндизи, никто из людей не пострадал.