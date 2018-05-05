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Крупный пожар ликвидировали в ТЦ города Иванов
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Крупный пожар ликвидировали в ТЦ города Иванов 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Возгорание в торговом центре Иваново произошло 5 мая в 15:55. Задымление от загоревшейся внешней отделки перешло в местный «Ашан». Об этом сообщило главное управление МЧС региона.
При эвакуации из здания ТЦ эвакуировали 200 человек, в том числе 40 детей. По данным МЧС при пожаре никто не пострадал.
Источник фото: соцсети
Пламя тушили 13 единиц техники и 39 пожарных. Пожар успешно ликвидирован, причина ЧП устанавливается.
Более 50 автомобилей загорелись на открытой штрафной площадке в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщили в пресс‐служба украинской главк госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Крупный пожар произошел в Голосеевском районе на Столичном шоссе 5 мая.
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