СМИ: у берегов Туниса спасли 219 человек, пытавшихся добраться в Италию 

ТАСС, 5 мая. По меньшей мере 219 нелегальных мигрантов, пытавшихся незаконно морским путем добраться до Италии, были спасены в субботу подразделениями военно-морских сил Туниса близ восточного побережья страны. Об этом сообщила радиостанция Mosaique FM.
По его данным, на борту рыболовной лодки находились 211 граждан Туниса, в том числе 195 мужчин, 11 женщин и пять детей в возрасте от одного до девяти лет, а также семь выходцев из Кот-д'Ивуара и один гражданин Камеруна. Спасенные сообщили, что они покинули побережье острова Керкенна (провинция Сфакс) около 23:00 (01:00 мск) в пятницу и направлялись в Италию.
В 2015 году из-за резкой эскалации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки значительно возросло число беженцев, которые стремятся любым способом переправиться в Европу через государства, расположенные на побережье Средиземного моря. Основным перевалочным пунктом для нелегалов считается Ливия, где до сих пор сохраняется крайне нестабильная политическая обстановка. По данным Международной организации по миграции, число прибывших в 2017 году в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 171 тыс. человек. Более 3 тыс. человек, выбравших этот маршрут, погибли в пути.