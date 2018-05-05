В Калужской области в ближайшие часы ожидаются дожди с грозами

ТАСС , 5 мая. /ТАСС/. Дожди, грозы, град и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Калужской области в ближайшие часы, сообщили в субботу ТАСС в региональном управлении МЧС

"По данным Калужского центра гидрометеорологии, в ближайшие два — четыре часа с сохранением ночью и утром 6 мая, по Калужской области ожидаются гроза, град, сильный дождь, при грозе порывы ветра 12 — 17 м/с", — уточнили в ведомстве.

Спасатели рекомендуют жителям Калужского региона в непогоду не находиться рядом с рекламными баннерами и деревьями, линиями электропередачи, плохо укрепленными конструкциями, не парковать возле них автомобили.