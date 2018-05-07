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В США автомобиль въехал в ресторан
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В США автомобиль въехал в ресторан 

Газета.Ru 8 минут назад
В американском штате Нью-Йорк в городе Мамаронек автомобиль въехал в фасад ресторана. Об этом сообщает Mamaroneck Daily Voice.
По данным издания, в результате инцидента несколько человек пострадали, трое из них — серьезно.
Как отмечается, авария произошла в ресторане Enzo's Restaurant.
На место происшествия прибыли машины скорой помощи и полиция. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
Ранее сообщалось, что в Мурманске пенсионер на Hyundai перепутал педали и въехал в магазин.
Как отмечалось, автомобиль врезался во входную группу нового строительного магазина, пробил двери и заехал прямо в торговый зал.
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