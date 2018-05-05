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В Нью-Йорке упал самолет
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В Нью-Йорке упал самолет 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
В американском штате Нью-Йорк упал небольшой самолет. Авиакатастрофа произошла недалеко от Мидлтауна.
По данным ТАСС, в воздушном судне находились два человека, они выжили и были госпитализированы.
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