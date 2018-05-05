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Один человек пострадал при пожаре в квартире на западе столицы
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Один человек пострадал при пожаре в квартире на западе столицы 

Агентство «Москва» 41 минуту назад
Один человек пострадал при возгорании в квартире одного из жилых домов, расположенных в Можайском районе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС РФ по городу.
«В квартире жилого дома, расположенного по адресу: Можайское шоссе, д. 31, корп. 3, произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано на площади около 10 кв. м. После тушении пожара один человек обратился к медикам за помощью. Также на время работы пожарно-спасательных подразделений ряд жильцов дома был выведен в целях безопасности», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь, источник в экстренных службах города сообщил агентству «Москва», что возгорание происходило в квартире на 12 этаже, а с расположенных выше этажей было эвакуировано семь человек.
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