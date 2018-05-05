Один человек пострадал при пожаре в квартире на западе столицы

Один человек пострадал при возгорании в квартире одного из жилых домов, расположенных в Можайском районе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС РФ по городу.

«В квартире жилого дома, расположенного по адресу: Можайское шоссе, д. 31, корп. 3, произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано на площади около 10 кв. м. После тушении пожара один человек обратился к медикам за помощью. Также на время работы пожарно-спасательных подразделений ряд жильцов дома был выведен в целях безопасности», — сказал собеседник агентства.